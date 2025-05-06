¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/06¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¦ÎÓ¤¬6Æü¡¢¤¢¤Ê¤Ö¤­¥¢¥ê¡¼¥Ê⾹Àî¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖSETOLAS Holdings presents TGC KAGAWA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¦ÎÓ¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤«¤éÈþµÓµ±¤¯¢¡²¦ÎÓ¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤ÇÈþµÓÈäÏª¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤Ë¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿²¦ÎÓ¡£¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤«¤é¤ÏÈþ¤·¤¤µÓ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¥Ð¥º¡¼¥«¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¢¡¡ÖTGC¹áÀî2025