¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÀäÂÐÅª»ÙÃì¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎËâ¤Î¼ê¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ò¥é¥ë¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Þ¥óU¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£2020Ç¯1·î¤Ë¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°CP¤«¤é¥Þ¥óU¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿B¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï²ÃÆþ°Ê¹ß¥¯¥é¥Ö¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£º£µ¨¤â¥Á¡¼¥à¤ÏÉÔÄ´¤Ê¤¬¤é¤â¥×¥ì