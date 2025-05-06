Åì¥²¡¼¥È¤Ï2»þ´ÖÂÔ¤Á¡¢À¾¥²¡¼¥È¤Ï¥¬¥é¥¬¥é150¥õ¹ñ°Ê¾å¤Î¹ñ¤¬»²²Ã¤·¡¢2820Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬¡¢2025Ç¯4·î13Æü¤«¤é184Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçºåÏÑ¤Î¿Í¹©Åç¡¦Éñ½§¤Ë¤¢¤ë²ñ¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢Å´Æ»¡ÊÂçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¡¦Åì¥²¡¼¥È¡Ë¡¢¥Ð¥¹¡¦Á¥¡¦¼«²ÈÍÑ¼Ö¡¦¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¡ÊÀ¾¥²¡¼¥È¡Ë¤Ê¤É¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅ´Æ»¤Ç¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬½¸Ãæ¤·¡¢³«ºÅ½éÆü¤ÎÅì¥²¡¼¥È¤ÏÆþ¾ì¤Þ¤Ç¤Ë1»þ´Ö¡¢2»þ´ÖÂÔ¤Á¡£¡Ö