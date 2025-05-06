Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤ÎËÉºÒ»Î¤Ç¤Ä¤¯¤ëËÉºÒ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¡ÖÇîÂ¿¤¢¤ó¡¦¤¢¤ó¡Ê°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡Ë¥ê¡¼¥À¡¼²ñÅì»ÙÉô¡×¡Ê¾ë²¼Ë®Ë§»ÙÉôÄ¹¡¢60¿Í¡Ë¤Ï17Æü¸á¸å1»þ¤«¤é¡¢Æ±¶èÀéÁá¤Î¤Ê¤ß¤­¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¤Ê¤ß¤­¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖÅì¶èÃÏ°èËÉºÒ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤ò½é¤á¤Æ³«¤¯¡£Â®¤ä¤«¤ÊÈòÆñ¤¬Æñ¤·¤¤¾ã³²¤¬¤¢¤ë¿Í¤ä¹âÎð¼Ô¤éºÒ³²¼å¼Ô¤òÃÏ°è¤°¤ë¤ß¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¾úÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ËÉºÒ»Î¤ÏºÒ³²¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤äµ»Ç½¤ò»ý¤Á¡¢Ç§ÄêÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¡ÖÆüËÜËÉºÒ»Îµ¡¹½¡×¤¬Ç§Äê¤¹