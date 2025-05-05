¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯ 2¡Ý2 ¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5·î5Æü¡¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¦¥Ñ¥ë¥¯¡¦¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¥Û¥Ã¥×¤·¤Æ¥Ö¥ì¤¿¡Ö¾×·â¥­¥ã¥Î¥óË¤¡×¤Û¤Ü¡È·è¤Þ¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡É¥´¥é¥Ã¥½¤¬ßÚÎö¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¿ÍMF¤Î¥Þ¥­¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥Ã¥²¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤¬¡¢¥´¡¼¥ë³ÎÎ¨¡Ö2%¡×¤È¤¤¤¦Ä¶¥ì¥¢¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òßÚÎö¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎMFÆ²°ÂÎ§¤â´¿´î¤·¤¿°ì·â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¤¤¤¤¤ë¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè32