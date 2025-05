SPYAIRが、恒例の単独野外ライブ<JUST LIKE THIS 2025>を9月27日、28日に山梨県・河口湖ステラシアターで開催することを発表した。2015年に富士の麓でスタートした<JUST LIKE THIS>は、この10年間夏の恒例行事としてファンとともに作り上げてきた、SPYAIRにとって大切なイベントだ。初の2デイズ開催となる今回、1日目はこれまでの “JUST LIKE THIS”をテーマに、2日目はSPYAIRが手掛けた歴代のアニメソングをテーマに2日間異