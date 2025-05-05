¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° ¥ä¥¯¥ë¥È-¹­Åç(5Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì)¹­Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤¬¡¢Áö¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«Ëë¤«¤éÁ´»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¾®±àÁª¼ê¤Ï¡¢Á°Æü4Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç½é¤Î¥¹¥¿¥á¥ó³°¤Ë¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤È¤Î3Ï¢Àï¡¦½éÀï¤Ï¡¢¡Ö6ÈÖ¡¦¥»¥«¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ1»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®±àÁª¼ê¤Ï5²ó¡¢¼éÈ÷¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤«¤éÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Éð²¬Î¶À¤Áª¼ê¤ÎÂÇµå¤Ï1¡¢2ÎÝ´Ö¤òÈ´¤±¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿±Ô¤¤Åö¤¿¤ê¤È