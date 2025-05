ジョルジャ・スミスが、2025年初となる新曲「The Way I Love You」をリリース。あわせて、同楽曲のMVも公開された。 (関連:【映像あり】ジョルジャ・スミス、2025年初の新曲「The Way I Love You」MV) 同楽曲は、ヘビーなベースを響かせた、新たな進化を遂げた楽曲となっている。ジョルジャは楽曲について、「“The Way I Love You”は、とにかく最高に楽しい曲。昔に戻った気分にさせてくれるノスタル