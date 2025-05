生命科学に興味がある人なら、原始の地球を再現した実験装置で雷を模した放電を起こし、生命の源となるアミノ酸を合成した「ユーリー-ミラーの実験」を知っているかもしれません。新しい研究により、生命は海原への劇的な落雷ではなく、波間の水しぶきで発生した小さな「マイクロライトニング(Microlightning)」で誕生した可能性が提唱されました。Spraying of water microdroplets forms luminescence and causes chemical reacti