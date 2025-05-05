たまごっちのように画面の中のペットを世話することで成長したり一生を終えたりする電子ペットに、ニューラルネットワークを組み込むことで学習能力を与えた「Dosidicus」がGitHubで公開されています。GitHub - ViciousSquid/Dosidicus: Tamagotchi-style digital pet with a neural network and Hebbian learninghttps://github.com/ViciousSquid/DosidicusDosidicusはソフトウェアエンジニアのルーファス・ピアース氏(ViciousSqu