【インドネシア】 実質GDP（2025年 第1四半期）13:09 結果-0.98% 予想-0.94%前回0.53%（前期比) 結果4.87% 予想4.9%前回5.02%（前年比) 【シンガポール】 小売売上高（3月）14:00 結果-2.8% 予想N/A前回3.0%（前月比) 結果1.1% 予想N/A前回-3.5%（-3.6%から修正）（前年比)