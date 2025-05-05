■I．米国株式市場●1．NYダウの推移1）5/1、NYダウ＋83ドル高、40,752ドル2）5/2、NYダウ＋564ドル高、41,317ドル【前回は】相場展望5月1日号米国株: NYダウは重要な位置まで戻り、上昇・下落の転換点に到達トランプ関税の緩和発言で一喜一憂してはいけない日本株: 海外短期投機筋の先物主導で上げてきたが、胸突き八丁●2．米国株：NYダウは戻り歩調であるが、トランプ就任直後の高値には「道半ば」1）上昇基調も、