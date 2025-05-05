トランプ大統領がSNS・Truth Socialの自らのアカウントで、「外国で作られアメリカに輸入される映画」を対象として100％の関税をかける方針を明らかにしました。Trump orders 100% tariff on foreign-made movies to save 'dying' Hollywood | Reutershttps://www.reuters.com/business/media-telecom/trump-announces-100-tariff-movies-produced-outside-us-2025-05-04/海外製作映画に100％関税、トランプ氏表明米産業衰退阻止