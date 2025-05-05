カルデナスの強打を受け、ダウンした井上。(C)Getty Imagesまさかの展開から目の覚めるようなTKO。ボクシングの面白さが凝縮された一戦だった。現地時間5月4日、米ラスベガスのT-モバイルアリーナで行われた世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、統一王者の井上は、WBA同級1位のラモン・カルデナス（アメリカ）と対戦し、8回で完勝を収めた。【動画】世界が騒然となった井上尚弥のダウンカルデナスの渾身