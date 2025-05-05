◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇井上尚弥（８回ＴＫＯ）ラモン・カルデナス●（４日＝日本時間５日、米国ネバダ州ラスベガスＴ―モバイル・アリーナ）【ラスベガス（米ネバダ州）４日＝勝田成紀】世界４団体スーパーバンタム級統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が、挑戦者のＷＢＡ世界同級１位ラモン・カルデナス（２９）＝米国＝