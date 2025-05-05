◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽ＤｅＮＡオースティン内野手▽ＤｅＮＡ桑原将志外野手▽中日金丸夢斗投手▽中日勝野昌慶投手▽中日梅野雄吾投手▽中日鵜飼航丞外野手【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡ東妻純平捕手▽ＤｅＮＡ梶原昂希外野手▽中日岡田俊哉投手▽中日祖父江大輔投手▽中日近藤廉投手▽中日駿太外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ロッテ高