 人気都市伝説系YouTuber・ミルクティー飲みたいが、ネット発の不可思議な現象を深掘りする新番組「世界はたまにバグってる」。先日公開された第1回目の動画では、ミルクティー飲みたい氏と「ギズモード・ジャパン」副編集長・綱藤公一郎氏が「時空のおっさん」についてのトークを展開。その正体に迫った。【動画】「時空のおっさん」は存在する？ 「2ちゃんねる」を賑わせた謎の人物「時空のおっさん」は異世界の通路の“番