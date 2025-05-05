井上尚弥VSカルデナスボクシングの世界スーパーバンタム級（55.3キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が4日（日本時間5日）、米ネバダ州ラスベガスのTモバイル・アリーナでWBA世界同級1位のラモン・カルデナス（米国）との4団体防衛戦に臨んだ。2回、井上が左フックを浴びてダウン。米記者からも驚きの声が上がった。2回、井上がカウンターの左フックを被弾。ダウンを奪われた。会場は騒然。ただラウンド終了のゴングが