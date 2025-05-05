◆イースタン・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（５日・Ｇタウン）巨人は５日、イースタン・ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。坂本勇人内野手は「３番・三塁」に入り、フリアン・ティマ外野手、佐々木俊輔外野手とクリーンアップを組む。先発は戸田懐生投手で喜多隆介捕手とバッテリーを組む。以下、巨人のスタメン。１番・二塁中山２番・遊撃湯浅３番・ＤＨ坂本４番・一塁ティマ５番・左翼佐々木６番・捕手