１日、甘粛省敦煌市直属機関の食堂を利用する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌5月5日】中国甘粛省敦煌市は労働節（メーデー）連休期間（1〜5日）中、市直属機関の食堂を観光客に開放し、手頃な価格で食事を提供している。同市は観光客の食事の選択肢を増やし、観光体験の向上を図るため、市が管轄する観光地の入場チケットや身分証などを提示することで、食堂を利用できるようにした。１日、甘粛省敦煌市直属
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