メ～テレ（名古屋テレビ） 高速道路の情報です。日本道路交通情報センターとネクスコ中日本によりますと、5日午前11時時点で、東海3県で目立った渋滞は発生していませんが、午後から渋滞が予測されています。 5日の渋滞予測です。 中央道下りでは、午後4時ごろ土岐JCT付近を先頭に25キロ。 新東名下りでは、午後5時ごろ岡崎東IC付近を先頭に20キロ。 東名下りでは、午後5時ごろ豊田JCT付近を先頭に15キロの