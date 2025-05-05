【ラスベガス共同】ボクシングの世界スーパーバンタム級主要4団体タイトルマッチは4日、米ラスベガスのTモバイル・アリーナで行われ、統一王者の井上尚弥（大橋）が挑戦者のラモン・カルデナス（米国）に8回TKO勝ちし、4団体の王座防衛に成功した。