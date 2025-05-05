タレントの薬丸裕英さんが自身のブログで、ハワイに帰宅した際の模様を連日投稿しています。 【写真を見る】【 薬丸裕英 】超絶景海を見下ろすハワイの自宅を満喫バルコニーで「夜景を見ながら一人ハイボール」「妻とバルコニーで朝食」薬丸さんは２日の投稿で、「Hawaii」と題し、「ハワイに到着」と投稿。続けて、「海を眺めていたら心地よくて寝落ち…妻が撮影した寝起きの写真」綴りました。 薬丸さんは、「夜