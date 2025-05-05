2月上旬。永田町・衆院議員会館内のカフェに、着物を来た恰幅のいい一人の男性の姿があった。バッジを付けた議員が来店すると声をかけ、こう名乗る。【画像】健氏と林芳正官房長官のツーショット「旧皇族の賀(か)陽宮(やのみや)と申します。最近、政治団体を立ち上げまして……」◆◆◆「愛子さまのお相手として最有力」「旧皇族」とは、戦後の1947年に皇室を離れた11宮家の人々のこと。2021年には、安定的皇位継承を議論する政