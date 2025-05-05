ゴールデンウイークは終盤を迎え、JR熊本駅ではUターンラッシュが始まっています。 【写真を見る】【ゴールデンウィーク】後半3日目のJR熊本駅5日が九州新幹線上りピーク熊本 5月5日、JR熊本駅は朝から切符を買い求める人の列ができ、スーツケースを持った人たちが行き交いました。 奈良から帰省息子「外で遊んだり色々なことをしたりして遊びました」奈良から帰省父