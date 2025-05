女優前田敦子(33)が5日、都内で、「Ameri 10th Anniversary "NO RULES FOR LIFE" Powered by J−WAVE」取材会に出席した。「朝、子どもが選んでくれたのでこれ一択でした」というワンピース姿で登場。ファッションについて「子どもが意見をくれる。写真を選んでくれます」と明かした。10年続けてきたことは「仕事一択」という。「プラス10年、20年やっていきたい」と意気込んだ。また、10年続けたいことには、ピラティスを挙げた