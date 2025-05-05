「こどもの日」の5日、山形県酒田市の日和山公園では「子どもまつり」が開かれ、大勢の家族連れでにぎわいました。「酒田市子どもまつり」は毎年、こどもの日に合わせて行われていて、今年で71回目です。まつりは酒田広域消防本部音楽隊のミニコンサートで幕を開け、会場には消防の救急車やポンプ車などのほか、酒田警察署のパトカー、陸上自衛隊の偵察用バイクなどが展示されました。子どもたちは普段は触れることの