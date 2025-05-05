横浜F・マリノスは5日、暫定的に指揮を取っていたヘッドコーチのパトリック・キスノーボ氏が正式に監督に就任することを発表した。なお新ヘッドコーチには、大島秀夫アシスタントコーチが就任することを併せて伝えている。 1981年3月24日生まれのキスノーボ氏は現在44歳。プレミアリーグやオーストラリア代表などで活躍したプロキャリアを終えた後、指導者に転身した同氏は、“古巣”メルボルン・シティでアシスタントコーチや