チェジュ航空は、函館〜ソウル/仁川線を6月8日に開設する。木・日曜の週2往復を運航する。7月1日から火・土曜の運航を追加し、週4往復を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は函館発が3時間5分、ソウル/仁川発が2時間35分。チェジュ航空の北海道への就航は、札幌/千歳を含む2空港に拡大する。函館発着のソウル路線は、チェジュ航空のみが運航することになる。■ダイヤ7C1514函館（17：20）〜ソウル/仁川