◆第３０回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１１日、東京競馬場・芝１６００メートル）前走の共同通信杯で５着だったサトノカルナバル（牡３歳、美浦・堀宜行厩舎、父キタサンブラック）。１２００メートルの函館２歳Ｓを制しているようにスプリンター寄りの素質の持ち主で、２００メートルの距離短縮はプラスに働く。５月１日の１週前追い切りでは、美浦・Ｗコースを３頭併せでラスト１０秒９の猛時計をマークし状態は上々。堀調教