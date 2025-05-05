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フランスはおにぎり1個900円「狂ってる」辛坊治郎が日本の現状に危機感

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • フランス滞在中の辛坊治郎が5日までにXでおにぎりの写真を掲載した
  • 1個900円ほどだとして「物価か為替か、どっちかが狂ってる」と投稿
  • それとも「日本円と日本の国力が、そこまで落ちてしまったのか」と記した

◆仏滞在中の辛坊治郎が日本の現状に危機感を吐露

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