ラグビー７人制の世界最高峰シリーズ「ＨＳＢＣＳＶＮＳ２０２５」で、ワールドチャンピオンシップのロサンゼルス大会に挑んだ女子日本代表は、７位で大会を終えた。プール戦でカナダ、ニュージーランド、英国に３連敗したサクラセブンズは、７位決定戦へ。フランス相手に２９―１７で勝利し、白星を挙げて大会を締めくくった。世界最高Ｓの総合順位を過去最高となる５位で終え、グランドファイナルへ。兼松由香ヘッドコー