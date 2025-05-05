今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【簡単調理】ブリの山かけ作ってみた【今日のおつまみ】』という今日のおつまみさんの動画です。 投稿者メッセージ（動画説明文より）引用----脂の乗ったブリに大葉入りとろろを合わせてコクがありながらも爽やかな味わいの山かけを作ってみました----﻿﻿ 投稿者の今日のおつまみさんが「ブリの山かけ」を作ります。 まずはタレ作り。料理酒大さじ1とみりん大