海外から帰国する人ピークに期間中の国際線予約者は出発・到着便合わせて約16万3000人 去年の1.3倍以上 愛知・中部空港 【写真を見る】海外から帰国する人ピークに 期間中の国際線予約者は出発・到着便合わせ去年の1.3倍以上 愛知・中部空港 ゴールデンウィークは終盤となり中部空港は帰国する人のピークを迎えています。中部空港にはきょう1日でおよそ8300人が到着する予定で、午前中からゴ