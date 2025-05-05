◇出場選手登録【DeNA】T・オースティン内野手、桑原将志外野手【中日】金丸夢斗投手、勝野昌慶投手、梅野雄吾投手、鵜飼航丞外野手【ロッテ】高野脩汰投手【楽天】荘司康誠投手、渡辺翔太投手◇同抹消【DeNA】東妻純平捕手、梶原昂希外野手【中日】岡田俊哉投手、祖父江大輔投手、近藤廉投手、駿太外野手【ロッテ】菊地吏玖投手【楽天】早川隆久投手