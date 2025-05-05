井上尚弥戦興行、エスピノサが防衛成功ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は4日（日本時間5日）、米ネバダ州ラスベガスのTモバイル・アリーナでWBA世界同級1位のラモン・カルデナス（米国）と防衛戦を行う。セミファイナルではWBO世界フェザー級王者ラファエル・エスピノサ（メキシコ）が同級10位エドワード・バスケス（米国）に7回TKO勝ちした。井上とは20センチ差の男に、ネット上でも「どう