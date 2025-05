女優岡本玲(33)が5日、都内で、「Ameri 10th Anniversary "NO RULES FOR LIFE" Powered by J−WAVE」取材会に出席した。白のレースにデニムを合わせたファッションで登場。「春らしいかわいらしいレースのトップスに、Ameriらしいひと癖あるデニムを合わせました」とコーディネートを説明。「Ameriというと、ちょっと一癖あるアイテムが多いので」と話した。10周年にちなみ、10年続けていることを聞かれると、「毎日をハッピーに