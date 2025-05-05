【新華社長沙5月5日】中国湖南省衡陽市にある道教五岳の一つ、南岳衡山でメーデー連休（1〜5日）中、「火星の旅」をテーマにした体験型観光が人気を集め、多くの観光客が訪れた。中国の火星探査車「祝融号」にちなんだ祝融火星探査宇宙体験館は、火星文化のクリエーティブIP（知的財産）をテーマにした国内初の施設で、館内には長征ロケットの模型や有人宇宙船「神舟」帰還モジュールの実物、宇宙服、隕石などの貴重な展示物が