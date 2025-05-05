◇プロボクシングWBO世界フェザー級タイトルマッチ王者 ラファエル・エスピノサ(メキシコ)＜12回戦＞エドワルド・バスケス(米国)（2025年5月4日米ネバダ州ラスベガスT-モバイル・アリーナ）WBO世界フェザー級タイトルマッチが4日（日本時間5日）、米ネバダ州ラスベガスで行われ、王者ラファエル・エスピノサ（31＝メキシコ）が同級10位エドワルド・バスケス（29＝米国）に7回1分47秒TKO勝ちし、3度目の防衛に成功した