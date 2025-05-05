占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年5月5日〜5月11日の運勢を西洋占星術で占います。いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）盛りだくさん。ピークは連休！運気は活性化。誘いも多いし、あなた自身もやりたいことがたくさん頭に浮かんでアクティブに過ごせそう。ただ、運気は緩やかな下り坂へ。いろいろ詰め込み過ぎると疲れたり、飽きたりしやすいでしょう。一番の楽しみをGW中に持ってきて、後