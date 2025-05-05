占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年5月5日〜5月11日の運勢を西洋占星術で占います。しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）「不足」を補う1週間。立て直しましょう。自分に足りないものが見えてきます。「もっとやらないといけない」「ココが弱い」など、今、頭に浮かんだものを増強していきましょう。運動不足、睡眠不足の解消もこの機に。資金不足？ ならば、稼ぐ方法を真剣に考えましょう。少