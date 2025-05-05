6月9日午前8時（※日本時間）にアメリカ・ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールで開催される、世界最高峰の演劇・ミュージカルの祭典『第78回トニー賞授賞式』をWOWOWで独占生中継（放送・配信）する。このほど、番組ナビゲーターを務める井上芳雄と宮澤エマ、スペシャル・サポーターを務める京本大我が登場する番組ビジュアルが完成した。【写真】「京本大我 ハロー・トニー！ in NY」も放送・配信毎年、豪華パフ