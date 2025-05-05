北海道エアポートは、函館空港でカーシェアサービスを開始した。国内線ターミナル1階の東側側駐車場に、専用駐車場を設けた。トヨタレンタリース函館、タイムズモビリティ、日産カーレンタルソリューションがサービスを提供する。タイムズカーは、MAZDA2とC-HR、セレナの計6台を配備した。