アルタミラ洞窟の壁画, , via Wikimedia Commons（郄城 千昭：TBS『世界遺産』元ディレクター・プロデューサー）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]5歳の少女が、教科書を書き換える大発見！1981年に大ヒットしたアメリカ映画「レイダース／失われたアーク《聖櫃》」は、考古学者インディアナ・ジョーンズ氏が世界中のお宝を探して、まだ見ぬ遺跡へと足を踏みこむ冒険活劇である。だが現実の考古学は、土をコツコ