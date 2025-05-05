稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#71が4日放送。#71では、「これぞ令和のシンデレラ！華麗なるセレブママの世界〜新居もメディア初公開SP〜」と題し、病院経営をしている夫を持ち、娘が小学生向けファッション誌「KOGYARU」のモデルとして活躍する“姫ギャル”の寿りりかと、SKE48を卒業して7年、現在は2児の母として港区での子育てを発信し話題となっている石田安奈がゲストとして登場。番