国内ラグビー最高峰リーグワンの試合が4日、三重県鈴鹿市の三重交通グループスポーツの杜鈴鹿で行われ、地元・三重ホンダヒートがディビジョン1残留を目指してトヨタヴェルヴリッツと対戦しました。現在11位の三重ホンダヒートと10位のトヨタヴェルブリッツ。三重ホンダヒートは、勝てばディビジョン1残留に大きく近づく重要な一戦となりました。前半5分、トヨタヴェルブリッツは元日本代表ウィリアムトゥポウが先制のトライを決め