佐賀市のIT会社「佐賀電算センター」と佐賀大は、福岡県田川市の市美術館で、共同開発した美術鑑賞アプリ「あとみる」の実証実験に取り組んでいる。アプリ上で作品を鑑賞でき、他の鑑賞者と着眼点などを共有できる“対話型”の仕組みが特徴。市美術館によると、利用者から「従来の作品解説とは違って、自分のペースで作品を楽しむことができる」といった評価を得ているという。同社とアプリを手がけたのは佐賀大芸術地域デザイ