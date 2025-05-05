東日本大震災で犠牲になった子どもたちを追悼する青いこいのぼりが「こどもの日」の５日、宮城県東松島市の矢本海浜緑地公園駐車場に揚げられる。弟の律ちゃん（当時５歳）ら家族４人を亡くした同市職員の伊藤健人さん（３２）が震災直後のこどもの日に始め、今年で１５回目となる。伊藤さんは「亡くなった弟や子どもを思うだけでなく、こいのぼりが希望を与えられる存在になってほしい」と願う。（小池由記）「現実と受け入れら