◆第６７回ＪＡＢＡ選抜新潟大会・準決勝巨人３軍―ＪＲ東日本東北（５日・ハードオフ新潟）巨人は、第６７回ＪＡＢＡ選抜新潟大会・準決勝のＪＲ東日本東北戦のスタメンを発表した。４月下旬から３軍でプレーし、同大会では３試合で１１打数７安打の打率６割３分６厘、６打点と状態を上げている浅野翔吾外野手は「３番・中堅」でスタメン出場。三塚琉生外野手、平山功太外野手とクリーンアップを組む。先発は菊地大稀投手で