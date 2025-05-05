ＮＢＣの番組に出演し、インタビューに答えるトランプ大統領/NBC（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は４日放送のＮＢＣのインタビューで、後継者問題をはじめ、デンマーク自治領グリーンランドの軍事力を利用した「獲得」や憲法順守の義務、経済の現状など幅広いテーマについて発言した。ここでは、インタビューの主要な発言についてまとめた。移民の国外退去と憲法との関係をめぐり、トランプ氏は、大規模な移民の取り締まりを実施す